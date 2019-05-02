Поліція й надалі охоронятиме активіста Михайлика попри його заяву

Слідчі Національної поліції подовжили термін охорони одеського громадського активіста Олега Михайлика, на якого було здійснено замах.

"Заходи з фізичної охорони були продовжені навіть попри письмову заяву потерпілого, написану в його присутності дружиною, про відсутність потреби у таких заходах”, – повідомляє сайт Національної поліції.

Зазначається, що досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції.

“Після визначення підслідності в кримінальному провадженні за ГСУ Нацполіції заяви від потерпілого про необхідність застосування стосовно нього заходів безпеки до слідства не надходило. Проте слідчим знову продовжено дію безпекових заходів”, - зазначили у Нацполіції.

Там запевнили, що готові забезпечити фізичну охорону у форматі і виходячи з необхідності, яку вкаже потерпілий.

Раніше, одеського активіста Олега Михайлика, який недавно переніс операцію після скоєння замаху на його життя, виписали з лікарні в німецькому Мюнхені.

Нагадаємо, що на Михайлика вчинили замах 22 вересня 2018 року, у нього вистрелили в центрі Одеси біля перехрестя вулиць Єврейської та Осипова – неподалік будинку, де він мешкає, та за кілька десятків метрів від будівлі Головного управління Нацполіції Одеської області.

Куля протаранила наскрізь ліву руку та груди жертви, застрягши в лівій легені, не влучивши в серце.