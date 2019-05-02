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Поліція й надалі охоронятиме активіста Михайлика попри його заяву

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції
Слідчі Національної поліції подовжили термін охорони одеського громадського активіста Олега Михайлика, на якого було здійснено замах.
Поліція й надалі охоронятиме активіста Михайлика попри його заяву Олег Михайлик. Фото: 048.ua

"Заходи з фізичної охорони були продовжені навіть попри письмову заяву потерпілого, написану в його присутності дружиною, про відсутність потреби у таких заходах”, – повідомляє сайт Національної поліції.

Зазначається, що досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції.

“Після визначення підслідності в кримінальному провадженні за ГСУ Нацполіції заяви від потерпілого про необхідність застосування стосовно нього заходів безпеки до слідства не надходило. Проте слідчим знову продовжено дію безпекових заходів”, - зазначили у Нацполіції.

Там запевнили, що готові забезпечити фізичну охорону у форматі і виходячи з необхідності, яку вкаже потерпілий.

Раніше, одеського активіста Олега Михайлика, який недавно переніс операцію після скоєння замаху на його життя, виписали з лікарні в німецькому Мюнхені.

Нагадаємо, що на Михайлика вчинили замах 22 вересня 2018 року, у нього вистрелили в центрі Одеси біля перехрестя вулиць Єврейської та Осипова – неподалік будинку, де він мешкає, та за кілька десятків метрів від будівлі Головного управління Нацполіції Одеської області.

Куля протаранила наскрізь ліву руку та груди жертви, застрягши в лівій легені, не влучивши в серце.

 

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05 02 2019 20:42
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