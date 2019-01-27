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У Харкові поліція затримала кримінального авторитета "Валерсона"

Під час обшуку знайшли зброю і наркотики
Правоохоронці затримали в Харкові 44-річного кримінального авторитета.
У Харкові поліція затримала кримінального авторитета "Валерсона" Фото: hk.npu.gov.ua

"Біля будинку на вулиці Котлова поліцейські затримали двох неодноразово судимих за вчинення тяжких злочинів, які пов'язані з кримінальним світом. Відомо, що серед затриманих 44-річний "смотрящий" за Харківською областю кримінальний авторитет "Валерсон" і 44-річний власник "общака" - фонду взаємодопомоги у кримінальному середовищі", -  повідомили в Нацполіції України.

Правоохоронці провели обшуки затриманих. В одного з них виявили пістолет "ПМ" і згорток з речовиною білого кольору, що нагадує наркотичний метадон. Все це вилучили і скерували на експертизу.

За фактом знайдених речей в поліції відкрили кримінальне провадження за статтями "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою збуту" і "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Також, за інформацією активіста і колишнього журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа, в Миколаївській області зі слідчого ізолятора таємно випустили кримінального авторитета Михайла Титова на прізвисько "Мультик", якого затримали минулого року.

 
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27 01 2019 16:42
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