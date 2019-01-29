Політв'язень Гриб потребує негайної операції на серці, - омбудсмен
"За наявною інформацією, у СІЗО, де утримується Павло, недооцінюється критичний стан хлопця та ігнорується наявність важких захворювань", - повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.
Гриб не забезпечується повноцінним медикаментозним лікуванням. За словами Денісової, негативний вплив на стан здоров’я політв'язня посилюють умови утримання, стресові ситуації та неповноцінне харчування.
Раніше, українському політв'язню Павлові Грибу під час суду у РФ стало зле, йому викликали "швидку допомогу".
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.
Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.
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