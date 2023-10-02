Політв'язнів Джелялова і братів Ахтемових етапували з Криму до російської в'язниці

Адвокат зазначив, що наразі по відношенню до Нарімана Джелялова та Асана і Азіза Ахтемових російська влада здійснює військові злочини, а саме - порушення положення 4 Женевської Конвенції про захист цивільного населення на окупованих територіях відповідно до якої засуджені не можуть бути вивезені з окупованих територій.

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова і братів Азіза й Асана Ахтемових, незаконно ув'язнених російськими окупантами, відвезли з Криму до рф. Про це 2 жовтня повідомила у Facebook дружина Джелялова Левіза.

"Два роки ми пліч-о-пліч боролися разом, підтримували, допомагали, робили все можливе, щоб полегшити незаконне перебування в неволі наших близьких і коханих людей. Сьогодні Нарімана, Асана й Азіза насильно вивезли з Криму, етапувавши до в'язниць. Я навіть уявити не можу, як важко Наріману їхати з Криму, адже його любов до Батьківщини – вона невичерпна. Незважаючи на погрози, він один із тих, хто залишався і боровся за право вільно й чесно жити у Криму”, – написала Левіза Джелялова.

Вона зазначила, що протягом останніх кількох днів співробітники Кримського СІЗО не давали їй спілкуватися із чоловіком ні листами, ні телефоном.

"Він у розмові з адвокатом передавав мені, що його сила і спокій – це ми, його сім'я, і я зроблю все можливе, щоб ця сила не зникала, а, навпаки, міцніла. Я впевнена, що Наріман, як і Асан з Азізом, усі ці випробування – і незаконне висилання, і перебування в іншому місці – пройде так само гідно, із честю й повагою, на відміну від тих людей, які незаконно запроторили їх у в'язниці", – наголосила дружина політв'язня.

Джелялова додала, що на останній зустрічі з адвокатом її чоловік просив передати щирі слова подяки всім, хто весь цей час допомагав, підтримував і підтримує його, Ахтемових та їхні сім'ї.