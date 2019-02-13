Політв'язня Балуха етапували з керченської колонії до Сімферополя
Прес-служба окупаційного "Верховного суду" Криму повідомила, що 30 січня "суд" отримав касаційну скаргу "прокуратури" Криму щодо рішення "Раздольського райсуду" у справі про нібито дезорганізацію Балухом роботи ізолятора, повідомляє організація "Кримська правозахисна група".
Текст касації поки не оприлюднений, тому невідомо, що саме хоче оскаржити "прокуратура".
Як зазначає "Кримська правозахисна група", касаційну скаргу подав заступник "прокурора" Криму Сергій Булгаков, який раніше був працівником прокуратури АР Крим. Проти нього СБУ порушила справу за підозрою у державній зраді.
Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.
Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.
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