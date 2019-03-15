Політв'язня Клиха обстежують на наявність онкозахворювань
Про це сьогодні повідомила правозахисниця Тетяни Щур на своїй сторінці у Facebook, інформує LB.ua.
Правозахисниця відвідала Клиха в лікарні. Вона зазначила, що порівняно з в'язницею він має кращий вигляд, а також каже, що "в нього все нормально".
"Своє довге перебування в лікувальній (не психіатричній) установі пояснює тим, що на його прохання лікарі перевіряють його на онкомаркери. Скаржиться тільки на відсутність телевізора в палаті, в якій він перебуває сам. Запитував про батьків. Ця інформація повідомлена його мамі і консулу", - написала Щур.
Раніше матір політв'язня повідомляла, що Клих підозрює у себе рак шкіри. Також він поскаржився на сильний біль у нирках та серці. Попри такий стан здоров’я політв’язня повернули з лікарні Челябінська до в’язниці у Верхньоуральську.
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