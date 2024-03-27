Політичний комітет ПАРЄ рекомендував запросити Косово до членства у Раді Європи

Голосування у ПАРЄ може відбутись у квітні.

Сьогодні, 27 березня, в Парижі відбулось засідання Політичного комітетуПарламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). На засіданні комітет рекомендував запросити Косово до членства в організації.

Про це повідомила пресслужба ПАРЄ.

Консультативний висновок ПАРЄ про членство Косова підтримав 31 член політичного комітету, проти було четверо - двоє представників Сербії, по одному з Чорногорії та Північної Македонії. Представник Греції утримався.

Після цього питання має бути винесено на голосування на квітневій сесії ПАРЄ, яке очікується 18 квітня. Наступний крок - питання передається до Комітету міністрів Ради Європи.

Для членства Косова в Раді Європи потрібні голоси двох третин членів Комітету.