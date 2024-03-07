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ПОЛІТИКА

Політика Німеччини щодо України є непослідовною з певних причин – Politico

07 березня 2024, 11:51
Політика Німеччини щодо України є непослідовною з певних причин – Politico
Фото: Главком
Шольц керується глибоко вкоріненим страхом Німеччини перед рф і бажанням виглядати "канцлером миру".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц посіяв плутанину і збентеження по всій Європі, зайнявши суперечливу позицію щодо допомоги Україні, але на це є свої причини.

Про це пише Politico.

Шольц спантеличив своїх європейських союзників, коли відмовився постачати Києву крилаті ракети, посилаючись на ризики російської відплати, і водночас дорікаючи союзникам, що вони не надають більше військової допомоги Києву для захисту від росії.

Німецький канцлер Олаф Шольц, ймовірно, хоче, аби Україна погодилася на мирні переговори з російською федерацією.

У Західній Німеччині вважать, що секретом відносин з росією є спілкування через діалог. Видання зазначило, що небажання Шольца йти ва-банк для України та передавати далекобійні ракети Taurus свідчить про те, що його кінцевою метою є те, щоб Україна погодилася на мирні переговори раніше, ніж пізніше.

"У цьому відношенні німцям на руку грає відмова республіканців у Конгресі США просувати черговий пакет допомоги Україні", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, рейтинг Шольца є найнижчим в історії для канцлера. Проте єдина сфера, в якій Олаф Шольц має хороший рейтинг серед німців — це його ставлення до України. Зокрема, згідно з питанням, близько 20% німців вважають, що їхня країна повинна робити більше для військової допомоги України, тоді як 40% переконані, що Берлін надіслав достатню кількість зброї, ще 40% думають, що "це зайшло занадто далеко".

Журналісти розповіли, що підхід Німеччини щодо надання Україні допомоги відображається висловом: "занадто багато, щоб померти, надто мало, щоб вижити". Нині Берлін надав військову допомогу Києву на суму близько 17,7 мільярда євро.

Шольцвійна в Україні

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