Політика Трампа дала путіну новий шанс у війні – Time

Трамп розпочав внутрішні чвари з країнами-партнерами.

Обіцянка Дональда Трампа закінчити війну в Україні за 24 години від початку виглядала, як гіпербола, але новий президент США таки мав реальні шанси покласти край війні в Україні у відносно короткі строки. Проблема в тому, що Трамп змарнував усі можливості, які для цього мав.

Про це пише Time.

"Дії Трампа протягом останніх трьох місяців змарнували можливості, які Сполучені Штати мали для деескалації насильства та завершення війни таким чином, щоб це сприяло американським інтересам. Трамп не зміг скористатися джерелами сили Америки, фактично втративши кілька цінних джерел впливу", – пише видання.

Перший козир, який мав Трамп – це потужна коаліція країн-друзів України. Спільними зусиллями кілька десятків демократичних країн Європи, Азії та інших регіонів світу могли змусити росію до справедливої​​угоди для України. Однак замість того, щоб очолити цю коаліцію, Трамп розпочав внутрішні чвари з країнами-партнерами.

Другий змарнований козир – вплив санкцій. Замість посилення тиску на москву, Трамп обрав прямо протилежну стратегію дій – спробу побудувати довірливі та дружні зв'язки з росією. Команда Трампа, схоже, вважає, що росія може стати союзником США у вирішенні проблеми з Іраном та в протистоянні з Китаєм. Насправді, перспектива нормалізації зв'язків пішла на користь путіну, пише Time.

Третій потенційний козир – встановлення дедлайну для закінчення війни. Гранична дата могла би стати точкою тиску на сторони конфлікту, якби була погроза покарання за порушення дедлайну. Однак на практиці проявити гнучкість довелося Києву, який боїться втратити рештки американської підтримки. Натомість москва навпаки вдалася до ескалації своїх вимог, змушуючи Трампа іти на поступки заради пришвидшення мирної угоди, щоб вкластися у політично значимий для нього 100-денний рубіж президентства.

Нарешті, моральний важіль. З часів Другої світової війни США намагалися зберігати амплуа послідовного захисника миру та стабільності в Європі. Але адміністрація Трампа розтоптала цю довготривалу стратегію і тепер вдається до "словесної гімнастики", уникаючи заяв про відповідальність росії за криваву війну та впроваджуючи моральну еквівалентність між агресором і жертвою агресії, як просто двома однаковими сторонами конфлікту.

"Втративши в односторонньому порядку стільки важелів впливу, не дивно, що переговори не зменшили насильство. З точки зору москви, останні три місяці були дивом: путін тепер може уявити собі шлях до перемоги у війні в Україні, можливості, якої не існувало три місяці тому, оскільки Сполучені Штати блокували йому шлях", – резюмує автор публікації.