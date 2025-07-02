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Політика Трампа дозволила рф поповнити військовий бюджет – NYT

02 липня 2025, 18:05
Політика Трампа дозволила рф поповнити військовий бюджет – NYT
Американський президент цього року не запровадив жодних нових обмежень проти рф

Президент США Дональд Трамп за час другої каденції не запровадив жодних нових санкцій проти росії. Ба більше, частину обмежень навіть було знято.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними аналітиків, скасування нових обмежень послабило ефективність вже чинних санкцій. Це дозволило створювати підставні компанії, через які до рф потрапляють мікрочипи, складники до зброї та інші товари подвійного призначення. Серед таких компаній – зареєстрована в Гонконзі HK GST Limited. Вона рекламує продаж мікросхем, які використовуються в крилатих ракетах Х-101, нещодавно застосованих по Києву. Компанія пов’язана з мережею постачальників, створеною останніми роками, зокрема ChipsX у Сінгапурі та Carbon Fiber Global у Китаї. Усі вони формально не перебувають під санкціями.
 
За президентства Джо Байдена США в середньому вводили понад 170 нових санкцій щомісяця, охоплюючи банки, оборонку та енергетику. В останні тижні перед передачею влади цей темп майже потроївся. Тепер же ці зусилля припинились, констатує видання. Щобільше Мінфін США у квітні зняв санкції з Каріни Ротенберг – дружини російського олігарха Бориса Ротенберга. Її прізвище без пояснень прибрали з санкційного списку.
 
У лютому Мін'юст США також розформував команду KleptoCapture, що займалась виявленням активів російських олігархів. Натомість створено нову групу, яка фокусується на протидії Хамас.
 
росію також не включили до президентських "тарифів до Дня визволення", спрямованих на обмеження торгівлі з авторитарними режимами. У 2024 році США імпортували з росії товарів на понад $3 млрд – більше, ніж з Греції чи Єгипту.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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