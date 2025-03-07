Політика Трампа щодо України робить Байдена генієм – The Hill

Головним закидом Трампа на адресу Байдену є нічим не обгрунтоване твердження, що у 2022 році росія не напала б на Україну, якби тоді президентом США був саме Трамп.

Стратегія Джо Байдена щодо України зазнавала значної критики, доки він був президентом США. Але на тлі кількох тижнів президентства Дональда Трампа його попередник вже виглядає ледь не генієм геополітики.

Про це в авторській статті для The Hill пише професор політології в Університеті Рутгерса в Ньюарку, спеціаліст з питань України, росії та СРСР Олександр Мотиль.

Він нагадав, що Байдена критикували за те, що військова допомога Україні була недостатньою і надходила запізно, що він так і не сформулював чіткої стратегії окрім підтримки України "стільки, скільки потрібно". Нарешті йому закидали явне небажання доводити ситуацію до повної воєнної поразки росії.

"Ця критика була виправданою. Але порівняно з тим, що робить його наступник в Овальному кабінеті, тепер він виглядає справжнім генієм", – пише Мотиль.

Аналітик наголосив, що, попри усі недоліки його політики, Байден досяг трьох важливих цілей: Україна встояла під час російського вторгнення, Україна відвоювала значну частину початково втраченої території, підтримкою України Байден підірвав військовий потенціал росії та її геополітичний вплив у світі.

Головним закидом Трампа на адресу Байдену є нічим не обгрунтоване твердження, що у 2022 році росія не напала б на Україну, якби тоді президентом США був саме Трамп.

"Контрфакти корисні для аналізу, лише якщо вони підкріплені якоюсь теорією. Можливо, путін міг і не вторгнутися, тому що Трамп жорсткий. Але, можливо, путін вторгся б, тому що Трамп явно захоплюється ним і його бажанням розділити світ на сфери впливу великих держав", – пише аналітик.

На думку Мотиля, "послідовна пристосувальницька поведінка" Трампа щодо росії та її диктатора виглядає набагато більш правдоподібним варіантом подій в альтернативному 2022 році, де Америкою керує Трамп.

"Байден не був упевнений, що хоче перемоги України. Трамп, схоже, впевнений, що хоче, аби Україна програла. Отже, два з половиною оплески за політику Байдена щодо України і три гучних "фу" за політику Трампа", – резюмує політолог.