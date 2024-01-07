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ПОЛІТИКА

Політики Німеччини закликають надати Україні ракети Taurus та посилити підтримку від Заходу

07 січня 2024, 12:24
Політики Німеччини закликають надати Україні ракети Taurus та посилити підтримку від Заходу
Відповідні заклики лунають від представників різних політичних партій.

У Німеччині посилюється тиск на канцлера Олафа Шольца з боку різних політичних сил щодо того, чи має Україна завдавати удари по цілях на території росії під час протистояння її повномасштабному вторгненню, а також щодо необхідності передачі нашим захисникам німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus.

Про це пише місцеве видання Rheinische Post із посиланням на коментарі політиків.

Там зауважили, що російська армія продовжує завдавати по Україні масованих ударів. На думку експертів, рф прагне вичерпати запаси України протягом зими та знищити енергопостачання. На тлі цього наша держава все сильніше залежить від допомоги партнерів з Заходу, зокрема, в питанні ППО.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Україна не обов’язково “залишиться позаду” у війні. Але передумовою стійкості держави є продовження підтримки зброєю з боку всіх країн Європи.

Політикиня від "Вільної демократичної партії" закликала “не боятися власної мужності”. За її словами, Україні треба надати більше боєприпасів, запчастин до танків Leopard 2, але, у першу чергу, ракети Taurus. Останнє ФРН "повинна нарешті" зробити, щоб завдати шкоди російській логістиці.

Речниця з оборонної політики від "Зелених" у парламенті Німеччини Сара Нанні теж вважає необхідною поставку Україні Taurus. Вона переконана: така допомога вже "давно назріла". Також, на думку депутатки, владі варто розглянути можливість додаткової підтримки в посиленні української протиповітряної оборони.

Представник партії "Християнсько-демократичний союз" Родеріх Кізеветтер заявив, що недостатність постачання високоточної зброї для ЗСУ дозволить російській армії посилити себе та свої логістичні шляхи. Він наголосив: "росія вважає себе зміцненою слабкістю Заходу".

Атаки на ворожі військові цілі в межах території рф і тимчасово окупованих нею районів назвала найбільш ефективним захистом від російських ударів Сара Нанні. Вона додала, що такі обстріли з боку України дозволені міжнародним правом.

Кізеветтер додав: "Taurus є важливим, оскільки ця система дуже ефективна і дозволяє знищити логістичні структури та командування далеко за лінією фронту". Зокрема, депутат заговорив про знищення Керченського мосту, що перешкодить росії здійснювати поставки через Крим.

Як зауважили в Rheinische Post, що гучнішими будуть подібні заклики від представників німецької влади, що більшими будуть страждання України, тим сильнішим ставатиме тиск на Шольца змінити думку щодо надання ракет Taurus великої дальності.

Німечинавійна в УкраїніTaurus

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