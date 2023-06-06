Політики Європи та США відреагували на підрив росіянами Каховської ГЕС

У ніч проти вівторка, 6 червня, російські війська підірвали Каховську ГЕС. Містам і селищам нижче по Дніпру загрожує затоплення.

Європейські та американські політики вже відреагували на підрив росіянами Каховської ГЕС. Так, глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що шокований безпрецедентною атакою росіян, а генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала підрив "злочинним та безвідповідальним".

Мішель обіцяє, що в червні Єврорада порушить це питання й запропонує допомогу затопленим районам.

"Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо росію та її маріонеток до відповідальності. Мої думки з усіма українськими сім'ями, які постраждали внаслідок цієї катастрофи", — написав він у Twiiter.

Реагуючи на підрив Каховської ГЕС, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що "терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити".

"Для них не діють жодні переговори, окрім сили. Вони спричиняють масштабні катастрофи без жалю. Повторюю ще раз: для міцного миру в Європі потрібна українська перемога як на полі бою, так і в суді. Більше нічого не вийде", — написав він.

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі, який приїхав до України з візитом, заявив, що давати "будь-яку змістовну оцінку деталям ще занадто рано", але єдина причина, чому це сталося, — неспровоковане повномасштабне вторгнення росії в Україну.

"Ми продовжимо оцінювати ситуацію, що розвивається, але найкраще, що росія може зробити зараз — це негайно вивести свої війська", — наголосив він у коментарі Reuters.

Колишній посол США у Москві Майкл Макфол після теракту наголосив: "російський імперіалізм має бути переможений в Україні. У Європі не буде миру та безпеки поки путін остаточно не програє в Україні".