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Полк "Азов" повернувся на Донбас

"Азов" став до оборони на "нулі"
Окремий загін спеціального призначення "Азов" повернувся на передову у зоні Операції об’єднаних сил.
Полк "Азов" повернувся на Донбас Фото: azov.org.ua

"Бійці нашого підрозділу повернулися на передові рубежі війни за незалежність України і спільно із побратимами зі Збройних сил виконують бойові розпорядження у зоні ООС згідно з наказами вищого командування", - повідомила прес-служба "Азову".

Повідомляється, що випадок є унікальним, адже вперше за останні роки підрозділ Національної гвардії став на захист України на "нулі".

У прес-службі "Азову" повідомили, що полк буде дислокуватися в Донецькій області, проте точного місця несення служби не змогли назвати.

30-а окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького повідомила, що після перерви особовий склад бригади приступив до виконання поставлених завдань спільно з бійцями "Азову". 

Підрозділ "Азов" вивели з Маріуполя влітку 2016-го року, за наказом командування Національної гвардії.

 
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01 02 2019 14:25
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