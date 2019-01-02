Полк "Азов" повернувся на Донбас
"Бійці нашого підрозділу повернулися на передові рубежі війни за незалежність України і спільно із побратимами зі Збройних сил виконують бойові розпорядження у зоні ООС згідно з наказами вищого командування", - повідомила прес-служба "Азову".
Повідомляється, що випадок є унікальним, адже вперше за останні роки підрозділ Національної гвардії став на захист України на "нулі".
У прес-службі "Азову" повідомили, що полк буде дислокуватися в Донецькій області, проте точного місця несення служби не змогли назвати.
30-а окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького повідомила, що після перерви особовий склад бригади приступив до виконання поставлених завдань спільно з бійцями "Азову".
Підрозділ "Азов" вивели з Маріуполя влітку 2016-го року, за наказом командування Національної гвардії.
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