Полковник Британії: Мир на умовах Трампа зробить росію сильнішою

Вихід Трампа з процесу мирних переговорів насправді може залишити Україну в сильнішій позиції.

Коли Дональд Трамп цього тижня звинуватив Володимира Зеленського у зриві мирної угоди між росією та Україною, стало очевидно лише одне: американський президент повністю відірвався від реальності.

Багато чого було й так очевидно, але, можливо, тепер ми маємо достатньо ясності, щоб сказати, що коли йдеться про боротьбу України за виживання, відсутність угоди є кращим варіантом ніж погана угода.

Про це пише полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

Пропозиція Трампа фактично змушує Україну віддати росії Крим і більшу частину окупованих областей. Україні також буде заборонено вступати до НАТО, а всі санкції США проти росії будуть зняті. путін навряд чи може бути щасливішим.

Полковник додає, що європейські країни почали серйозно ставитися до витрат на оборону: Велика Британія скоротила інші витрати на користь армії, а Німеччина змінила свої боргові правила заради збільшення військового бюджету. Якби Трамп підтримав цю коаліцію своєю потужною армією, путін, ймовірно, сам прийшов би на переговори замість того, щоб спокійно спостерігати, як Зеленського змушують до поганої угоди.

"Якби Трамп хоч трохи розумівся на війні, він знав би, що не варто йти на поступки, коли ворог ослаблений. Але він цього не розуміє і не слухає тих, хто розуміє, — тому й прагне завершити боротьбу вже зараз", — пише де Бреттон-Гордон.

Автор додає, що попри свій нібито "діловий" підхід, Трампу не вдалося досягти жодного реального прогресу у подоланні викликів війни. Це не дивно, адже його найближчими радниками є люди з ринку нерухомості, як-от спеціальний представник на Близькому Сході Стів Віткофф.

"Отже, запитайте себе: що найгірше може статися, якщо Трамп справді вийде від переговорів? Минулого разу його угода призвела до того, що Талібан захопив Афганістан. Найкращим варіантом для України, за умови повної підтримки Європи, може бути просто продовження боротьби. "російський ведмідь" поранений; спроби Трампа укласти мир сьогодні лише дозволять йому відновитися і знову атакувати завтра", — підсумував де Бреттон-Гордон.