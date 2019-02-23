Полонені моряки: У Києві відкрили благодійну виставку картин

Виставка працюватиме в історико-архітектурному музеї "Київська Фортеця", картини подарують українським військовополоненим морякам після їх звільнення

У Києві на підтримку військовополонених українських моряків відкрито благодійну виставку картин.

"Мета проведення виставки - привернення уваги суспільства до протиправних дій російського уряду щодо незаконного утримання українських військових у російських в’язницях, а також підтримки українських моряків, які перебувають у полоні", - повідомляє прес-служба Міноборони України.

Виставка працюватиме в історико-архітектурному музеї "Київська Фортеця", картини подарують українським військовополоненим морякам після їх звільнення.

"Керівництво на усіх рівнях вживає усіх можливих заходів та покладає усі зусилля щодо звільнення наших моряків та повернення їх на Батьківщину", - заявив начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України Олексій Ноздрачов.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.