Матеріали:
Теми:

Полонені окупанти-білоруси записали звернення до лукашенка

07 серпня 2023, 18:57
Полонені окупанти-білоруси записали звернення до лукашенка
Фото: odnako.su
Полонені білоруси-окупанти поспілкувалися зі своїми співвітчизниками, бійцями полку Калиновського, який входить до складу ЗСУ.

Полонені громадяни білорусі, які воювали у складі ПВК "Вагнер" та ПВК "Редут" проти України, звернулися до диктатора олександра лукашенка з проханням обміняти їх.

Про це вони заявили під час розмови зі своїми співвітчизниками, бійцями полку  Калиновського, який входить до складу ЗСУ, на youtube-каналі журналіста Володимира Золкіна.

Окупанти з білорусі – найманець ПВК "Редут" Максим Зюзюнчик та "вагнерівець" Андрій Герилович у полоні перебувають з осені 2022 року.
 
Окупанти просять лукашенка обміняти їх на українських військовополонених, які, можливо, знаходяться на території білорусі чи рф. Або зв'язатися з полком Калиновського та розглянути можливість обміну на білоруських політв'язнів.
 
"Не знаю, наскільки ми вже свої для вас, але я сподіваюся, що ви нас заберете, що ви нас не забудете. Десь ми вчинили неправильно, у нас своя ідеологія. Якщо ми вам потрібні, ми дуже просимо, щоб цей обмін відбувся, і якнайшвидше. Якщо немає можливості здійснити обмін через білорусь, прошу сприяти обміну через рф", – заявив колишній білоруський спецназовець Максим Зюзюнчик.
 
Інший окупант, екс-"вагнерівець" заявив, що згоден на обмін лише в білорусь і заявив, що не братиме участі в обміні з рф.
обмін полоненимиполоненівійна в Україніросія окупантибілоруси

Останні матеріали

Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється