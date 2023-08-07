Полонені окупанти-білоруси записали звернення до лукашенка

Полонені білоруси-окупанти поспілкувалися зі своїми співвітчизниками, бійцями полку Калиновського, який входить до складу ЗСУ.

Полонені громадяни білорусі, які воювали у складі ПВК "Вагнер" та ПВК "Редут" проти України, звернулися до диктатора олександра лукашенка з проханням обміняти їх.

Про це вони заявили під час розмови зі своїми співвітчизниками, бійцями полку Калиновського, який входить до складу ЗСУ, на youtube-каналі журналіста Володимира Золкіна.

Окупанти з білорусі – найманець ПВК "Редут" Максим Зюзюнчик та "вагнерівець" Андрій Герилович у полоні перебувають з осені 2022 року.

Окупанти просять лукашенка обміняти їх на українських військовополонених, які, можливо, знаходяться на території білорусі чи рф. Або зв'язатися з полком Калиновського та розглянути можливість обміну на білоруських політв'язнів.

"Не знаю, наскільки ми вже свої для вас, але я сподіваюся, що ви нас заберете, що ви нас не забудете. Десь ми вчинили неправильно, у нас своя ідеологія. Якщо ми вам потрібні, ми дуже просимо, щоб цей обмін відбувся, і якнайшвидше. Якщо немає можливості здійснити обмін через білорусь, прошу сприяти обміну через рф", – заявив колишній білоруський спецназовець Максим Зюзюнчик.

Інший окупант, екс-"вагнерівець" заявив, що згоден на обмін лише в білорусь і заявив, що не братиме участі в обміні з рф.