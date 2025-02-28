Полонені з КНДР розповіли, як їх відправили воювати за росію – WSJ

Двоє північнокорейських солдатів, захоплених у полон в січні у Курській області, наразі перебувають на лікуванні. Вони дають свідчення про участь КНДР у війні на боці росії.

Під час відправки на фронт у Курській області росії північнокорейським солдатам сказали, що вони битимуться з південнокорейцями, які допомагають Україні.

Про це два полонені солдати КНДР розповіли The Wall Street Journal.

Узяті в полон 21-річний Пек і 26-річний Рі повідомили, що прибули в росію минулої осені разом зі ще 12 тисячами військових із КНДР.

"Я не знав, що їду в росію. Я зрозумів це тільки після прибуття", — розповів журналістам Пек.

У листопаді 2024 року його посадили на поїзд і відправили на Далекий Схід. У росії чоловікові, за його словами, дали військову форму і військовий квиток, але він не знав кирилиці, тож не зрозумів, що в ньому написано.

Також Пеку видали бронежилет і штурмову гвинтівку, а потім відправили на військові навчання. Самі навчання, як розповів полонений, були схожі на ті, які проходили в КНДР, але на цих використовували безпілотники. Користуватися дронами корейців вчили російські інструктори за допомогою корейських перекладачів. Після навчань Пека відправили на фронт, і тільки там він зрозумів, що приїхав на війну проти України. Про цю війну він майже нічого не знав.

Уперше Пек взяв участь у бойових діях на початку січня 2025 року. У складі загону з 10 північнокорейських солдатів він виставляв перешкоди на дорозі, яку використовували українські військові. Його загін потрапив під дроновий обстріл та артилерійський вогонь. Частина військових КНДР загинула, а Пека поранило в ногу — він не змін накласти на себе руки, тому що втратив свідомість. Через пʼять днів, 9 січня, його знайшли українські військові. Він пробув на передовій тиждень.

Пек не очікував побачити українців — думав, що його зустрінуть південнокорейські війська. Він розмахував гранатою і погрожував підірвати себе, перш ніж його знезброїли. Українські військові були першими іноземцями, яких він зустрів, якщо не враховувати росіян-інструкторів.

Другий північнокорейський полонений, Рі, вирушив до росії в жовтні 2024 року з бажанням отримати "справжній бойовий досвід". Уже 9 січня 2025 року його відправили на штурм українських позицій — того ж дня Рі взяли в полон. За його словами, він єдиний зі свого загону вижив.

За словами Рі, північнокорейці в Курській області повинні за всяку ціну уникати полону. Вони мали підірвати себе, якщо виникав такий ризик. Про це говорили, зокрема, на ідеологічних тренінгах, які проводила таємна поліція КНДР на території росії. А на фронті їм зачитували новорічне привітання від лідера КНДР Кім Чен Ина, в якому той каже, як "сумує за товаришами". Деякі солдати мали переписати це привітання від руки.

Обидва військові розповіли, що їм сказали, що в Курській області їм доведеться воювати з південнокорейськими військовими, які воюють на боці України. За словами Рі, саме це мотивувало його вирушити на війну: "Я бився за росію так, ніби це була моя батьківщина. Я не знаю чому, але я не боявся".

Це єдині північнокорейські військовополонені, яких вдалося взяти живими. Південна Корея запропонувала прийняти їх. Переговори про це ведуть Сеул і Київ. Полонені сказали, що побоюються повертатися до КНДР, бо це може бути небезпечно для них. Один сказав, що розглядає варіант перебігти до Південної Кореї.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо про те, що українські захисники взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Солдат КНДР, серед іншого, розповіли про значні втрати серед військових свого контингенту.