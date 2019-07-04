Полоненим українським морякам присудили держнагороди
Відповідні укази №83 від 21 березня і №96 від 3 квітня підписані президентом України Петром Порошенком, інформує "Українська правда".
Полонені моряки нагороджені орденами Богдана Хмельницького III ступеня і "За мужність" III ступеня, а також медаллю "За військову службу Україні".
Нагород удостоєні Роман Мокряк, Юрій Без'язичний, Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василь Сорока, Богдан Небилиця, В'ячеслав Зінченко, Сергій Цибізов, Сергій Попов, Владислав Костишин, Андрій Оприско, Андрій Драч, Олег Мельничук, Михайло Власюк, Віктор Беспальченко, Володимир Терещенко, Євген Семідоцький, Андрій Шевченко, Володимир Варімез, Сергій Чуліба та Юрій Будзило.
Нагороди присуджені "за особисті заслуги у зміцненні нацбезпеки, за мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку, а також за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання військового обов'язку, вірність українському народу і військовій присязі".
"Висока оцінка державою мужності і самовідданості полонених військовослужбовців України послужить їм хорошою моральною підтримкою і дозволить гідно витримати тяготи полону. За першої можливості адвокати повідомлять військовополоненим про нагородження", - повідомив керівник групи адвокатів українських моряків Микола Полозов.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України