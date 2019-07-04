Полоненим українським морякам присудили держнагороди

Полонені моряки нагороджені орденами Богдана Хмельницького III ступеня і "За мужність" III ступеня, а також медаллю "За військову службу Україні"

Військовополонені українські моряки, захоплені росіянами в Азовському морі, нагороджені державними нагородами.

Відповідні укази №83 від 21 березня і №96 від 3 квітня підписані президентом України Петром Порошенком, інформує "Українська правда".

Полонені моряки нагороджені орденами Богдана Хмельницького III ступеня і "За мужність" III ступеня, а також медаллю "За військову службу Україні".

Нагород удостоєні Роман Мокряк, Юрій Без'язичний, Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василь Сорока, Богдан Небилиця, В'ячеслав Зінченко, Сергій Цибізов, Сергій Попов, Владислав Костишин, Андрій Оприско, Андрій Драч, Олег Мельничук, Михайло Власюк, Віктор Беспальченко, Володимир Терещенко, Євген Семідоцький, Андрій Шевченко, Володимир Варімез, Сергій Чуліба та Юрій Будзило.

Нагороди присуджені "за особисті заслуги у зміцненні нацбезпеки, за мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку, а також за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання військового обов'язку, вірність українському народу і військовій присязі".

"Висока оцінка державою мужності і самовідданості полонених військовослужбовців України послужить їм хорошою моральною підтримкою і дозволить гідно витримати тяготи полону. За першої можливості адвокати повідомлять військовополоненим про нагородження", - повідомив керівник групи адвокатів українських моряків Микола Полозов.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.