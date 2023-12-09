47% американців вважають, що допомога США Україні має лишатися на попередньому рівні або й бути посилена.

Про це йдеться в опитвуванні Pew Research Center.

Війна, яка триває майже два роки порядка трьох з десяти американців 31% вважають, що США надають занадто багато допомоги Україні в її боротьбі з рф, тоді як близько половини вважають, що США надають достатній обсяг підтримки - 29% або недостатній 18%.

Частина американців вважають, що США надають занадто велику підтримку Україні, неухильно зростала протягом війни, особливо серед республіканців.

Ще 48% республіканців та прореспубліканськи налаштованих громадян вважають, що США надають занадто багато допомоги Україні. Ця частка дещо зросла порівняно з червнем, коли таких було 44%, і є значно вищою, ніж на попередніх етапах війни.

Лише 16% демократів і прихильників демократів вважають нинішній рівень американської допомоги надмірним. Близько чотирьох з десяти демократів (39%) вважають, що США надають правильний обсяг допомоги, тоді як близько чверті (24%) вважають, що США надають недостатньо допомоги.