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Половина американців підтримують подальшу допомогу Україні – дослідження

09 грудня 2023, 11:51
Половина американців підтримують подальшу допомогу Україні – дослідження
Фото: gettyimages.com
47% американців вважають, що допомога США Україні має лишатися на попередньому рівні або й бути посилена.

Про це йдеться в опитвуванні Pew Research Center.

Війна, яка триває майже два роки порядка трьох з десяти американців 31% вважають, що США надають занадто багато допомоги Україні в її боротьбі з рф, тоді як близько половини вважають, що США надають достатній обсяг підтримки - 29% або недостатній 18%.

Частина американців вважають, що США надають занадто велику підтримку Україні, неухильно зростала протягом війни, особливо серед республіканців.

Ще 48% республіканців та прореспубліканськи налаштованих громадян вважають, що США надають занадто багато допомоги Україні. Ця частка дещо зросла порівняно з червнем, коли таких було 44%, і є значно вищою, ніж на попередніх етапах війни.

Лише 16% демократів і прихильників демократів вважають нинішній рівень американської допомоги надмірним. Близько чотирьох з десяти демократів (39%) вважають, що США надають правильний обсяг допомоги, тоді як близько чверті (24%) вважають, що США надають недостатньо допомоги.

 
СШАпідтримкаУкраїна

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