Половина населення Швейцарії підтримує відправку швейцарської зброї в Україну

50% опитаних погодилися на реекспорт швейцарської зброї третіми країнами, 46% виступають проти цього, уточнює опитування. 4% не визначились зі своєю позицією

Згідно з опитуванням Tamedia та 20 Minuten, опублікованим у середу, кожен другий швейцарець готовий дозволити третім країнам відправляти швейцарську зброю та боєприпаси до України.



Про це повідомляє видання Blik.

Результати опитування показали розрив між поколіннями. Молодші респонденти ставляться до направлення озброєння та боєприпасів більш скептично, ніж старші. Дві третини тих, кому за 65 років, дали б зелене світло реекспорту зброї. Тоді як 58% опитаних віком 18-34 років і 51% віком 35-49 років відкидають таку можливість.

Швейцарці також розділилися щодо можливості конфіскації коштів російських олігархів для подальшого фінансування відновлення України: 49% підтримують, 46% – ні.

З іншого боку, опитування показало сильну підтримку нейтралітету. 58% опитаних вважають, що Швейцарія, як і раніше, нейтральна. А дві третини (68%) вважають, що у цієї концепції є майбутнє.

Опитування проводилося з 15 по 17 лютого серед 27 668 осіб з усієї Швейцарії. Похибка становить +/-1 відсотковий пункт.