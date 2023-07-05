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Половина росії підтримала бунт Прігожина з "вагнерівцями" – CNN

05 липня 2023, 17:11
Половина росії підтримала бунт Прігожина з
Володимир Зеленський
Поки російський диктатор владімір путін бореться з наслідками повстання "Вагнера" минулого місяця, він намагатиметься "консолідувати своє суспільство", вважає президент Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після короткотривалого повстання Євгєнія Прігожина у росії, кремль намагатиметься повернути путіну авторитет. Адже заколот ватажка "вагнерівців" підтримала ледь не половина рф.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю CNN.

"путін буде робити все, щоб зламати і звести нанівець славу "вагнерівців" і все, що вони зробили. Він буде дистанціюватися від цього всього і буде активно спілкуватися, щоб об'єднати суспільство", – вважає Зеленський.

Президент додав, що путін помітно зник з поля зору громадськості після того, як таємна кремлівська угода поклала край короткому, хаотичному повстанню групи найманців.

"Куди подівся путін після всіх цих подій? Ми бачимо його в офісах тощо, але ми не бачимо його на вулиці", – зауважив український президент.

Деякі аналітики погоджуються, що путін, найімовірніше, працює за лаштунками, щоб заспокоїти будь-які хвилювання в кремлі і убезпечити власне становище.

"Він зробить все, щоб зміцнити свою владу. Він проведе необхідні чистки або перетасує деяких людей. Він просто так це не залишить", – сказав Олександр Корольов, старший викладач політики та міжнародних відносин в Університеті Нового Південного Уельсу в Австралії.

Експерт додав, що кроки путіна можуть бути "не дуже помітними для зовнішніх спостерігачів, але він зробить все, як і будь-який авторитарний лідер, щоб переконатися, що його хватка за владу є міцною, особливо зараз, коли йде війна".

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Пригожинвійна в Україніросія окупантиЗеленський.бунт прігожина

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