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Половина зброї не постачається в Україну вчасно – Міноборони

25 лютого 2024, 15:23
Половина зброї не постачається в Україну вчасно – Міноборони
Це ускладнює роботу на фронті.

Половина постачань зброї не приходить в Україну вчасно.

Про це  під час форуму  "Україна. Рік 2024" повідомив міністр  оборони України Рустем  Умєров.

"Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% не постачається вчасно. Якщо ми дивимось на противника, то їх економіка приблизно 2 трлн, і вони використовують до 15% на війну, що становить понад 150 млрд доларів", - сказав він.

Міністр наголосив, що у разі затримок Україна втрачає людей і території.

"Це війна, коли союзники мають забезпечувати своєчасне постачання, бо без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі", - додав Умєров.

Він підкреслив, що Україна робить все можливе і неможливе, але робота ускладнюється без своєчасних постачань зброї.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

 

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