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Польща анонсувала появу комісії з розслідування впливу росії та білорусі

10 травня 2024, 13:13
Польща анонсувала появу комісії з розслідування впливу росії та білорусі
Фото: Shutterstock
Дональд Туск заявив що у Польщі розслідуватимуть вплив росії та білорусі.

У Польщі створять комісію, яка займатиметься розслідуванням впливу росієї та білорусі у попередні роки.

Про це повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час призначення міністра-координатора спецслужб Томаша Семоняка на посаду міністра внутрішніх справ та адміністрації, пише polsatnews.pl.

Після представлення нового складу уряду Дональд Туск згадав про важливість створення комісії з розслідування впливу росії та білорусі. Глава уряду оголосив, що Колегія секретних служб проведе чергове засідання в п'ятницю. 

"Міністр Семоняк підготував проект закону, відповідно до якого буде створена конституційна та ефективна комісія, яка розслідуватиме вплив у попередні роки росії та білорусії на те, що відбувалося в Польщі. Ми продовжимо розмову щодо впливу росії та білорусі на суспільне життя та ситуацію в Польщі",  – сказав він.

За його розпорядженням уже було підготувено звіт щодо певних справ минулих років у яких прідозрюють певний вплив росіян чи білорусів.

"Деякі з цих випадків не були розслідувані, і це дуже непокоїть польські служби сьогодні, що розслідування чи перевірки деяких людей і подій, які могли свідчити про певну діяльність і вплив російських і білоруських служб у широкому розумінні", – заявив прем'єр-міністр.

За його словами, після церемонії призначення він вирушить на засідання колегії у справах спецслужб. Темою засідання стане білоруський та російський вплив, хоча ще 8 травня колегія збиралася з цього питання. 

Дональд Тусквійна в Україніпропаганда рфросія-агресор

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