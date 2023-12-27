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ПОЛІТИКА

Польща близька до того, щоб припинити блокаду кордону з Україною – Туск

27 грудня 2023, 18:10
Польща близька до того, щоб припинити блокаду кордону з Україною – Туск
Фото: Shutterstock
Прем'єр Польщі збирається обговорити питання блокування кордону з президентом Зеленським.

Польський уряд наближається до припинення блокади далекобійниками кількох прикордонних переходів з Україною, яка триває з 6 листопада. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що не всі вимоги польських далекобійників можуть бути виконані.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми близькі до переконання, що наші дії можуть принести результати, як на переговорах у Києві, так і в Брюсселі. Я не думаю, що ми досягнемо того максимуму, якого хочуть далекобійники, але здається, що те, що може бути досягнуто, дозволить нам зняти емоції і зняти блокаду на кордоні", – заявив Туск на пресконференції 27 грудня, 

Прем’єр заявив, що чинні правила щодо дозволів для українських водіїв (транспортний безвіз) діятимуть до червня 2024 року, і що малоймовірно, що вони будуть змінені до цього часу. Однак сказав, що інші питання можуть бути вирішені на "операційному рівні".

Туск повідомив, що обговорить питання блокування кордону далекобійниками з президентом України Володимиром Зеленським під час свого майбутнього візиту до Києва.

"Я зроблю все можливе, щоб полегшити життя і долю польських далекобійників", – сказав Туск.

ПольщакордонТуск

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