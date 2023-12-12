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ПОЛІТИКА

Польща депортує росіянина за співпрацю зі спецслужбами кремля

12 грудня 2023, 20:51
Польща депортує росіянина за співпрацю зі спецслужбами кремля
Фото: з вільного доступу
Загалом з 2016 по 2023 рік польська контррозвідка нейтралізувала діяльність понад 100 російських та білоруських шпигунів, які проводили розвідувальні операції в країні. Усіх підозрюваних вислали.

Агентство внутрішньої безпеки і прикордонна служба Польщі видворили росіянина, підозрюваного у співпраці зі спецслужбами кремля.

Про це заявило Управління національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра Польщі, повідомляє  Polska Agencja Prasowa.

"Під час виконання своїх статутних обов'язків органом внутрішньої безпеки виявлено громадянина російської федерації, підозрюваного у співпраці та зв'язках із російськими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.

росіянин, який проживає в Польщі, перебував у Бидгощі. У відомстві повідомили, що 2023 року під Бидгощем також було виявлено ще двох іноземців, які, можливо, вели шпигунську діяльність на користь росії та білорусі.

У заяві відомства національної безпеки зазначається, що ці дії Агентства внутрішньої безпеки є ще одним доказом ефективної нейтралізації діяльності спецслужб росії проти Польщі.

Польщадепортаціярф тероризм

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