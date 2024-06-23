Польща думає про повне закриттяя кордону з білоруссю
Наразі влада Польщі думає про те, які наслідки рішення може мати для економіки і місцевих громад
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24.
"Поки що ми вивчаємо питання, наскільки відчутно це буде для польської економіки", - сказав Сікорський.
Він додав, що причиною закриття переходів можуть стати "дії білоруської сторони".
За його словами, фіни закрили прикордонні переходи з росією і катання закінчилося.
Міністр вважає, що відбувається на польському східному кордоні, "наразі є повністю контрольованою операцією російських і білоруських служб".
"Особливо вражає, що ці люди проходять інструктаж офіцерів білоруської держави, як вдарити польського солдата, польського прикордонника, навіть коли хлопці в жилетах", - сказав Сікорський.
Він наголосив, що це абсолютно неприйнятно.
Міністр додав, що "ми приймемо рішення після аналізу їх впливу, щоб Лукашенко відчув їхню дію, а не ми".