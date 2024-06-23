Польща думає про повне закриттяя кордону з білоруссю

В Міністерстві закордонних справ заявили, що білоруські офіцери інструктують нелегалів, як бити польських прикордонників.

Наразі влада Польщі думає про те, які наслідки рішення може мати для економіки і місцевих громад

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24.

"Поки що ми вивчаємо питання, наскільки відчутно це буде для польської економіки", - сказав Сікорський.

Він додав, що причиною закриття переходів можуть стати "дії білоруської сторони".

За його словами, фіни закрили прикордонні переходи з росією і катання закінчилося.

Міністр вважає, що відбувається на польському східному кордоні, "наразі є повністю контрольованою операцією російських і білоруських служб".

"Особливо вражає, що ці люди проходять інструктаж офіцерів білоруської держави, як вдарити польського солдата, польського прикордонника, навіть коли хлопці в жилетах", - сказав Сікорський.

Він наголосив, що це абсолютно неприйнятно.

Міністр додав, що "ми приймемо рішення після аналізу їх впливу, щоб Лукашенко відчув їхню дію, а не ми".