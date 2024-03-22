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Польща фіксує рекордну кількість нелегалів на кордоні з білоруссю

22 березня 2024, 17:36
Польща фіксує рекордну кількість нелегалів на кордоні з білоруссю
Фото: з вільного доступу
За даними Прикордонної служби Польщі, нелегальні мігранти проявляли агресію і атакували.

В Польщі на кордоні з білоруссю за останні два дні зафіксовано 499 спроб нелегально потрапити на польську територію. 

Про це Прикордонна служба Польщі написала в соцмережі X (Twitter).

"В низці випадків нелегальні мігранти проявляли агресію і атакували польські служби", - йдеться в дописі. 

Цими днями було зафіксовано 201 спробу нелегально перетнути кордон, а 21 березня - 287, що є рекордом цього року.

Загалом від початку року загалом зафіксовано понад 2,3 тисяч спроб нелегального перетину українсько-польського кордону в зоні відповідальності Підляського відділу Прикордонної служби РП.

Минулого року вздовж 186-кілометрового кордону з білоруссю був побудований сталевий бар'єр заввишки 5,5 метра, який є основним елементом захисту цього кордону від нелегальної міграції. Його доповнює система камер і датчиків, яка була побудована протяжністю 206 км цього кордону і вже повноцінно використовується польськими прикордонними службами.

 
ПольщакордонБілорусьнелегали

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