Польща фіксує рекордну кількість нелегалів на кордоні з білоруссю

За даними Прикордонної служби Польщі, нелегальні мігранти проявляли агресію і атакували.

В Польщі на кордоні з білоруссю за останні два дні зафіксовано 499 спроб нелегально потрапити на польську територію.

Про це Прикордонна служба Польщі написала в соцмережі X (Twitter).

"В низці випадків нелегальні мігранти проявляли агресію і атакували польські служби", - йдеться в дописі.

Цими днями було зафіксовано 201 спробу нелегально перетнути кордон, а 21 березня - 287, що є рекордом цього року.

Загалом від початку року загалом зафіксовано понад 2,3 тисяч спроб нелегального перетину українсько-польського кордону в зоні відповідальності Підляського відділу Прикордонної служби РП.

Минулого року вздовж 186-кілометрового кордону з білоруссю був побудований сталевий бар'єр заввишки 5,5 метра, який є основним елементом захисту цього кордону від нелегальної міграції. Його доповнює система камер і датчиків, яка була побудована протяжністю 206 км цього кордону і вже повноцінно використовується польськими прикордонними службами.