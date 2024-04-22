Польща готова до розміщення ядерної зброї – Дуда

Розмови про розміщення ядерної зброї на території Польщі точаться вже тривалий час.

Влада Польщі готова піти на розміщення на своїй території американської ядерної зброї.

Про це заявив президент республіки Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Fakt.

Зокрема Дуда пояснив, що розмови про розміщення ядерної зброї на території Польщі точаться вже тривалий час.

"Це вже якийсь час є темою польсько-американських переговорів. Я вже говорив про це кілька разів. Маю зізнатися, що коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність. росія дедалі більше мілітаризує Кенігсберзький округ. Нещодавно він перебазував свою ядерну зброю до білорусі", – уточни в Дуда.

Президент республіки також відповів на питання, чи підтримує загальний доступ до зброї в Польщі. Адже Польща є союзником у Північноатлантичному альянсі і також має зобов'язання реалізовуват спільну політику.

"Це суперечливо. У нас немає такої традиції. Ніколи ще, якщо мені не зраджує пам'ять, такого повного та загального доступу до зброї у Польщі не було. Ми можемо обговорити ослаблення деяких кайданів вимог у цій галузі, але я б обережно ставився до повністю загального доступу до зброї" – заявив Дуда.