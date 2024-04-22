Польща готова до розміщення ядерної зброї – Дуда
Влада Польщі готова піти на розміщення на своїй території американської ядерної зброї.
Про це заявив президент республіки Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Fakt.
Зокрема Дуда пояснив, що розмови про розміщення ядерної зброї на території Польщі точаться вже тривалий час.
"Це вже якийсь час є темою польсько-американських переговорів. Я вже говорив про це кілька разів. Маю зізнатися, що коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність. росія дедалі більше мілітаризує Кенігсберзький округ. Нещодавно він перебазував свою ядерну зброю до білорусі", – уточни в Дуда.
Президент республіки також відповів на питання, чи підтримує загальний доступ до зброї в Польщі. Адже Польща є союзником у Північноатлантичному альянсі і також має зобов'язання реалізовуват спільну політику.
"Це суперечливо. У нас немає такої традиції. Ніколи ще, якщо мені не зраджує пам'ять, такого повного та загального доступу до зброї у Польщі не було. Ми можемо обговорити ослаблення деяких кайданів вимог у цій галузі, але я б обережно ставився до повністю загального доступу до зброї" – заявив Дуда.