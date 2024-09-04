Польща готова допомогти у відбудові Львова після ракетної атаки – Туск
04 вересня 2024, 18:55
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Польща готова допомогти у відбудові центральної частини міста.
Польща готова долучитися до відбудови інфраструктури Львова, яка постраждала під час ракетного удару росії по місту.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі Х (Twitter).
"Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові", — написав Туск.