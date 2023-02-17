Матеріали:
Теми:

Польща готова передати Україні винищувачі, але не F-16 – прем’єр

17 лютого 2023, 21:47
Польща готова передати Україні винищувачі, але не F-16 – прем’єр
Матеуш Моравєцький. Фото: ЕРА/UPG
Польща не готова передати Україні літаки F-16 через невелику кількість цих винищувачів, однак Варшава може відправити інші літаки, як частину спільного рішення членів НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, відповідаючи на запитання щодо постачання літаків F-16 Україні на Мюнхенській конференції з безпеки в п’ятницю.

"У нас зовсім небагато винищувачів F-16. Але ми згодні поставити інший вид винищувачів, які ми маємо в нашому розпорядженні разом з іншими, як частину рішення членів НАТО," – наголосив Моравецький.

Польський прем’єр додав, що не можна казати, “що Україна не може бути переможена, а рф не може виграти цю війну”, а правильніше було б казати, що “росія повинна програти цю війну і Україна повинна виграти цю війну”.

Також Моравецький нагадав, що Варшава вже поставила Києву 250 танків і планує відправити ще 60 модернізованих танків, крім анонсованих 14 танків Leopard 2.

"Тому найбільшу кількість танків, імовірно, надала Польща", - додав він.

Останні матеріали

Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 17:07
Захід має вийти з
Політика
Захід має вийти з "кризи невіри". І надати Україні зброю не лише для захисту, а й для перемоги – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 16:37
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Політика
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 12:56
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Політика
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 09:32
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 17:16
Політика
"Я ставлю на перемогу України". Як триватиме та чим закінчиться війна в Україні – колишній шеф ЦРУ генерал Девід Петреус
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 13:06
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Політика
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Дмитро Редько – 16 лютого 2023, 09:13
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 16:59
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється