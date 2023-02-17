Польща готова передати Україні винищувачі, але не F-16 – прем’єр

Польща не готова передати Україні літаки F-16 через невелику кількість цих винищувачів, однак Варшава може відправити інші літаки, як частину спільного рішення членів НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, відповідаючи на запитання щодо постачання літаків F-16 Україні на Мюнхенській конференції з безпеки в п’ятницю.

"У нас зовсім небагато винищувачів F-16. Але ми згодні поставити інший вид винищувачів, які ми маємо в нашому розпорядженні разом з іншими, як частину рішення членів НАТО," – наголосив Моравецький.

Польський прем’єр додав, що не можна казати, “що Україна не може бути переможена, а рф не може виграти цю війну”, а правильніше було б казати, що “росія повинна програти цю війну і Україна повинна виграти цю війну”.

Також Моравецький нагадав, що Варшава вже поставила Києву 250 танків і планує відправити ще 60 модернізованих танків, крім анонсованих 14 танків Leopard 2.

"Тому найбільшу кількість танків, імовірно, надала Польща", - додав він.