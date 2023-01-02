Польща готова прийняти на зберігання культурні цінності з України на час війни

Фото:Гобелен Олександри Прокопенко "Де ти, калина. росла". 1968. Вовна, льон, ручне ткацтво /Херсонський художній музей

Безпечних місць не так багато в Україні, оскільки російські бомбардування стосуються усієї території

Польща на період війни готова прийняти у себе культурні цінності з України, повідомив у ефірі Польського радіо заступник міністра культури і національної спадщини Ярослав Селлін.

“Ми маємо підготовлені склади у бібліотеках і в архівах музеїв, які готові прийняти рухомі колекції, якщо українці ухвалять рішення про їх вивезення”, - заявив Селлін.

Наразі українці воліють переміщувати культурні цінності до безпечніших місць у межах країни, наголосив він.

“Проте відомо, що цих безпечніших місць не так багато в Україні, оскільки російські бомбардування стосуються усієї території України”,- зауважив заступник міністра.