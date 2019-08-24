Польща готова розмістити ядерні ракети США в Європі

"Загроза для вільного світу надходить не тільки з Москви, але і з Пекіна"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив готовність до розміщення американських ядерних ракет в Європі у зв'язку з припиненням дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

"Питання про розміщення ядерних ракет середньої дальності в Європі потрібно обговорити і вирішити у рамках НАТО", - заявив глава польського уряду в інтерв'ю газетам групи Funke і французькій газеті Ouest-France, інформує Deutsche Welle.

За словами прем'єр-міністра Польщі, Росія не виконувала договір про ДРСМД, що забороняє розміщення ракет середньої дальності в Європі, тому він розуміє стурбованість НАТО.

Водночас, польський прем'єр висловився за розробку нової всеосяжної угоди про роззброєння, учасником якого стане і Китай.

"Загроза для вільного світу надходить не тільки з Москви, але і з Пекіна", - пояснив Моравецький.

Нагадаємо, що Сполучені Штати 2 серпня офіційно вийшли із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Це був один із ключових договорів Холодної війни, який стримував загрозу ядерного конфлікту в світі. Угода між США та СРСР діяла понад 30 років.

Угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності Радянський союз і Штати підписали 8 грудня 1987 року у ході зустрічі Михайла Горбачова та Рональда Рейгана у Вашингтоні. Ця угода вперше в історії дозволила ліквідувати цілий клас озброєнь. Сторони зобов'язалися знищити усі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої та малої дальності (з радіусом дії 500 до 5000 км), а також не виробляти, не випробовувати і не розгортати такі ракети в майбутньому. Усе для того, щоби запобігти можливій загрозі ядерної війни.

Крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

Нещодавно президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з Радбезом РФ і доручив підготувати "симетричну відповідь" на випробування у США крилатої ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд.