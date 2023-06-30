Польща готова розмістити ядерну зброю – прем'єр-міністр Моравецький
Про це повідомляє Polsat News.
"Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні", – сказав Моравецький.
Він наголосив, що Польща не хоче сидіти склавши руки, поки путін нагнітає різного роду загрози.
Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.
Ядерний обмін – це програма ядерного стримування НАТО, яка дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї.