Польща готова розмістити ядерну зброю – прем'єр-міністр Моравецький

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО через наміри росії розмістити тактичну ядерну зброю на території білорусі.

Про це повідомляє Polsat News.

"Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні", – сказав Моравецький.

Він наголосив, що Польща не хоче сидіти склавши руки, поки путін нагнітає різного роду загрози.

Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.

Ядерний обмін – це програма ядерного стримування НАТО, яка дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї.