Польща готова відправити до Грузії медиків для лікування Саакашвілі

Речник польського уряду пояснив, що процес медичного обслуговування у Тбілісі експрезидента Грузії викликає у міжнародної спільноти "серйозні сумніви".

Польські медики готові поїхати в Грузію, щоб надати допомогу експрезиденту Міхеілу Саакашвілі. Уряд Польщі чекає на формальну згоду грузинської влади.



Про це повідомив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер під час пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.

"Наразі ми очікуємо на формальну згоду грузинської сторони з цього приводу. Але фактично є така декларація з нашого боку і формальні кроки були зроблені", - заявив він.



Мюллер додав, що грузинська влада немає причин не надати згоди на лікування польськими медиками Саакашвілі.

До того ж, речник польського уряду пояснив, що Польща готова прояснити сумніви "неналежного лікування" Саакашвілі, безпосередньо направляючи медичну місію до країни.