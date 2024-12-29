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ПОЛІТИКА

Польща готова замінити Словаччину в постачанні електроенергії Україні

29 грудня 2024, 19:26
Польща готова замінити Словаччину в постачанні електроенергії Україні
Фото: з вільних джерел
Запевнення Варшави з'явилися на тлі ескалації суперечки щодо майбутнього транзиту газу через Україну.

Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити резервне постачання електроенергії в Україну, заявив сьогодні високопоставлений чиновник. Фіцо повідомив, що Словаччина припинить постачання електроенергії, якщо Україна припинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

Польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який може виникнути в українській енергосистемі в разі такого кроку Словаччини, заявив високопосадовець, який побажав залишитися анонімним.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Майже через три роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну Братислава все ще покладається на дешевий газ від "Газпрому", що підриває зусилля Європейського Союзу, спрямовані на зменшення залежності від російських енергоносіїв", — пише агентство.

Хоча президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що з січня не дозволить транзиту газу, який приносить вигоду військовій машині Кремля, він дав зрозуміти, що буде відкритий для транспортування палива з інших країн, окрім Росії, якщо Європейська комісія звернеться з відповідним проханням.

"Енергетичні аналітики зазначають, що навіть якщо буде досягнута угода про продовження транзиту через Україну, вона буде лише тимчасовою, оскільки комісія готує дорожню карту щодо припинення імпорту енергоносіїв з росії. Ця стратегія має бути оприлюднена в лютому", — йдеться в Bloomberg.

ПольщаенергетикаСловаччина

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