Польща готова збільшити постачання електроенергії в Україну замість Словаччини – Reuters

Польща готова постачати Україні більше електроенергії, якщо Словаччина припинить постачання.

"Польща зможе збільшити продажі електроенергії Україні, але тільки якщо Україна попросить про це", - цитує міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Пауліну Хенніг-Клоску видання Reuters.

За її словами, польський оператор готовий надати відповідну допомогу.

"Питання тільки в тому, чи захоче Україна, чи буде змушена цим скористатися. Поведінка Фіцо суперечить політиці Європи", - зазначила чиновниця.

Нагадаємо, що 1 січня Україна припинила прокачувати російський газ до Європи, що стало закінченням тривалої епохи російського економічного впливу на Європу. Однак це не вирішує всі наявні проблеми в цьому питанні.