Польща готова збільшити постачання електроенергії в Україну замість Словаччини – Reuters
07 січня 2025, 13:13
Фото: УНІАН
Рішення залишається за Києвом.
Польща готова постачати Україні більше електроенергії, якщо Словаччина припинить постачання.
Про це пише Reuters.
"Польща зможе збільшити продажі електроенергії Україні, але тільки якщо Україна попросить про це", - цитує міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Пауліну Хенніг-Клоску видання Reuters.
За її словами, польський оператор готовий надати відповідну допомогу.
"Питання тільки в тому, чи захоче Україна, чи буде змушена цим скористатися. Поведінка Фіцо суперечить політиці Європи", - зазначила чиновниця.
Нагадаємо, що 1 січня Україна припинила прокачувати російський газ до Європи, що стало закінченням тривалої епохи російського економічного впливу на Європу. Однак це не вирішує всі наявні проблеми в цьому питанні.