Польща готова збивати російські ракети за умов загрози для НАТО

Польській міністр зауважив, що його країна дуже часто приводить в готовність F-16 через ракетні по території України.

Польща готова збивати над своєю територією російські ракети. Однак це відбуватиметься за певних умов.

Про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш у інтерв'ю "Голосу Америки".

Польській міністр зауважив, що його країна дуже часто приводить в готовність F-16 через ракетні по території України. Однак Польща збиватиме над своєю територією російські ракети за умови, якщо вони становитимуть загрозу "для будь-якого місця в Польщі чи інших країн-членів НАТО".

"Не було такого випадку, коли б ракета була націлена на ціль на польській території, але так, минулого тижня польські F-16 злетіли і були готові захищати територію біля кордону," - заявив Косіняк-Камиш.

Він також вважає, що ситуація з порушенням повітряного простору Польщі також стосується Латвії та Румунії, де часто помічають невідомі дрони.

"Ми підготували систему ППО, у нас також є посилена ППО. Йдеться про аеропорт Жешув, який передається під охорону НАТО. Наші союзники Америка, Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракета чи дрон будуть збиті," - сказав міністр.

Водночас Косіняк-Камиш нагадав, що коли мова йде про збиття цілей над українським повітряним простором, то немає жодного рішення НАТО щодо цього.

Україна неодноразово зверталася до Польщі та Румунії з проханням про допомогу у збитті російських ракет і дронів, що летять через її територію в бік цих країн. Однак реалізація такого рішення потребує згоди НАТО, зокрема США, що поки стримує процес.