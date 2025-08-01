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Польща готує €200 млн військової допомоги Україні

01 серпня 2025, 21:19
Польща готує €200 млн військової допомоги Україні
Це вже 47-ий пакет від польських партнерів Києву, а 46‑ий пакет якраз в процесі доставки.

Глави МЗС України та Польщі Андрій Сибіга і Радослав Сікорський обговорили реалізацію та підготовку до наступних 47-го, 48-го і 49-го пакетів військової допомоги, які Польща надасть Україні.

Про це Сікорський повідомив у п’ятницю на спільній пресконференції з українським колегою в резиденції польського міністра в Хобєліні на півночі Польщі, передає агенція Укрінформ.

"Сьогодні ми обговорили продовження військової співпраці між Польщею та Україною у протистоянні російській агресії та імперіалізму. Ми говорили про реалізацію 47-го пакета військової допомоги та поточну роботу над 48-м і 49-м. Ці пакети є особливо важливими для України, оскільки нададуть значну підтримку її обороноздатності цього року", – зазначив Сікорський, який також обіймає посаду віцепрем’єр-міністра в уряді Дональда Туска.

Він додав, що деталі щодо змісту нових пакетів наразі не розголошуються.

Сікорський також наголосив, що Варшава задоволена позитивною реакцією ключових партнерів, зокрема Сполучених Штатів, на заклики Польщі посилити військову допомогу Україні.

"Ми вітаємо рішення Дональда Трампа про відновлення військової підтримки для України у відповідь на інформацію про пошкодження польського консульства в Києві", – сказав він.

Коментуючи останні ракетні удари по території України, зокрема Києва, польський віцепрем’єр наголосив:

"путін не засвоїв уроків звірств Другої світової війни. Божевілля диктатора є сильнішим".

Сікорський також висловив переконання, що Польща й надалі підтримуватиме вільну та незалежну Україну.

"Я глибоко вірю, що Польща завжди буде на боці вільної і незалежної України. Я радий, що розмова президента Зеленського з нашим новообраним президентом це підтвердила", – наголосив він.

За його словами, у цьому питанні в Польщі існує "національний консенсус серед ключових політичних сил".

"Це не лише в інтересах України, але й передусім - у національному інтересі Польщі. Вільна Україна означає безпечну Польщу", – підкреслив Сікорський.

Сікорський окремо зазначив, що Польща підтримує євроінтеграцію України, оскільки це сприятиме зміцненню її суверенітету та добробуту громадян.

"Дякую ЗСУ за те, що захищають Україну, Польщу та всю Європу від варварських орд, які вже не раз приносили вогонь і терор польському народові — як у минулому, так і сьогодні в Україні", - подякував він ЗСУ. 

 

Польщапідтримка України

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