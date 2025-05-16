Польща готує новий пакет військової допомоги Україні на €200 мільйонів

Окрім цього, Польща надала Україні велику кількість боєприпасів, технічних матеріалів, паливно-мастильних засобів та запчастин.

Польща незабаром передасть Україні черговий, вже 47-й, пакет військової допомоги на суму близько 200 мільйонів євро.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, попередній — 46-й — пакет був на суму приблизно 230 мільйонів євро і включав боєприпаси, системи управління, запчастини та інше спорядження для потреб українських військових.

Дипломат також розповів, що з початку повномасштабної війни, з 2022 до кінця 2024 року, Польща передала Україні значну кількість озброєння:

318 танків

536 бойових машин

136 артилерійських систем різних калібрів

10 літаків

10 бойових гелікоптерів

"Польські САУ Krab, танки та інше озброєння відіграли важливу роль не лише в обороні, а й у перемогах Збройних сил України", — підкреслив Лукасевич.

Окрім цього, Польща надала Україні велику кількість боєприпасів, технічних матеріалів, паливно-мастильних засобів та запчастин. Загальна вартість польської військової допомоги вже сягнула приблизно 4,5 мільярда євро.

Лукасевич зазначив, що найбільший обсяг підтримки було надано на початку вторгнення, однак Польща й надалі продовжує надавати суттєву допомогу.