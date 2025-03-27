Польща готується до війни – Politico

Варшава зараз витрачає на оборону більше за інші країни-члени НАТО.

Польща готується до потенційної війни з росією, запускаючи курси з військової підготовки дорослого населення, до яких можуть приєднатися як чоловіки, так і жінки.

Про це повідомляє Politico.

Уточнюється, що Варшава зараз витрачає на оборону більше за інші країни-члени НАТО - 4,7% ВВП. Польща має найбільшу армію в ЄС і витрачає мільярди євро на реактивні літаки, ракети, танки, артилерію та багато іншого. Наразі прифронтова держава, яка межує з рф і білоруссю, готує своє населення до війни.

"Ми є сусідами з рф та її союзником білоруссю, у нас немає буфера між нами і ними, у нас є тільки обмежений час, щоб підготуватися і відповісти", - сказав начальник Генерального штабу польських збройних сил генерал Вєслав Кукула.

У виданні нагадали слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який заявив, що Варшава планує збільшити чисельність своїх збройних сил до півмільйона осіб і підготувати мільйони резервістів до кінця 2025 року. Він запевняв, що навчання буде добровільним.

Очікується, що місцева влада розгорне короткострокові програми військової підготовки, розраховані на цивільних осіб без досвіду. На курсах, які триватимуть лише кілька днів, учасників познайомлять з основами цивільної оборони, першої допомоги та окремими військовими навичками. А для тих, хто вже пройшов військову підготовку, будуть запропоновані курси підвищення кваліфікації.

Журналісти зазначили, що цивільні особи, які бажають отримати більш повну підготовку, зможуть записатися на місячну програму навчання, доступну як в очному, так і в онлайн-форматі.

За словами Кукули, навчання буде спрямоване на те, щоб поляки отримали навички, які будуть "корисні як у воєнний, так і в мирний час". Як стимули розглядають фінансові компенсації або податкові пільги.

"Ми хочемо, щоб польська держава дала зрозуміти, що ми поважаємо тих, хто робить внесок у нашу оборону. Нікому не буде відмовлено. Не всі стануть солдатами, хоча б через вік, але вони зможуть пройти навчання з цивільної оборони, надання першої допомоги та реагування на кризові ситуації", - пояснив у коментарі "Радіо Польща" міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

Зазначено також, що військова підготовка для дорослого населення Польщі є частиною програми, яку просуває уряд Туска. У країні розширюють шкільну програму під назвою "освіта з армією". За планом, уроки фізкультури включатимуть компонент цивільної оборони. Імовірно, таку програму запустять уже з вересня.

"Якщо ми будемо готові, і якщо росія знатиме, що ми готові, то це послужить значним стримувальним фактором. На мій погляд, він буде досить потужним, щоб росія навіть не почала конфлікт", - додав Кукула.

Нагадаємо, Польща першою в Європі створила фонд оборони й безпеки на суму $ 7,8 млрд.