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ПОЛІТИКА

Польща хоче американську ядерну зброю на своїй території – FT

13 березня 2025, 09:15
Польща хоче американську ядерну зброю на своїй території – FT
Політик каже, що це питання безпеки НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Сполучені Штати повинні розглянути можливість передислокації ядерної зброї до його країни як засіб стримування можливої російської агресії.

Така пропозиція, ймовірно, викличе жорстку реакцію москви.

Про це повідомляє The Financial Times.

За словами Дуди, президент США Дональд Трамп має можливість розмістити американські ядерні боєголовки, що наразі зберігаються в Західній Європі або на території США, у Польщі. Політик зазначив, що це питання він нещодавно обговорював зі спеціальним посланником США з питань України Кітом Келлоггом.

"Кордони НАТО змінилися у 1999 році, просунувшись на схід. Тож через 26 років має відбутися аналогічне переміщення й військової інфраструктури Альянсу. Для мене це очевидно", – сказав Дуда. Він також наголосив, що "було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут".

Польський лідер прагне повернутися до ідеї спільного використання ядерної зброї, яку він раніше пропонував адміністрації президента Джо Байдена у 2022 році, але тоді ініціатива не отримала підтримки. Під час холодної війни Польща приймала радянські ядерні боєголовки, однак розміщення подібної зброї на її території під контролем США стане серйозним викликом для кремля.

Дуда зазначив, що остаточне рішення щодо дислокації американської ядерної зброї залежить від Трампа. Він також нагадав, що у 2023 році очільник кремля владімір путін оголосив про передислокацію тактичної ядерної зброї до білорусі – союзника москви у війні проти України.

"росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю до білорусі. Вони не питали ні в кого дозволу", – наголосив польський президент.

Його заклик відображає зростаюче занепокоєння у Польщі та серед інших країн регіону щодо можливої вигоди для росії в разі мирних переговорів із Україною за посередництва Трампа, пише видання.

СШАПольщаядерна зброяАнджей Дударосія загроза

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