Польща хоче купити або орендувати порт в Одесі

Єврокомісар з питань сільського господарства Польщі заявив, що це знизило б витрати країни на експорт сільгосппродукції в країни Африки.

Варшава могла б придбати або орендувати в України Одеський порт на 50 років.

Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в ефірі polsatnews.pl.

"Досі я ні від кого не чув конкретики. Чому ми не говоримо в Польщі про те, що я хочу запропонувати зараз - поляки повинні поговорити з українцями про те, щоб вони передали нам в оренду, наприклад, на 50 років або продали причал, де поляки могли б розмістити свій зерновий порт?", - сказав він.

За словами Колодзейчака, передача Одеського порту в оренду або продаж Польщі на 50 років дала б Варшаві прямий вихід до Чорного моря. Також він вважає, що це знизило б витрати Польщі на експорт сільгосппродукції в країни Африки.