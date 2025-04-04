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Польща хоче купити або орендувати порт в Одесі

04 квітня 2025, 20:11
Польща хоче купити або орендувати порт в Одесі
Фото: Укрінформ
Єврокомісар з питань сільського господарства Польщі заявив, що це знизило б витрати країни на експорт сільгосппродукції в країни Африки.
Варшава могла б придбати або орендувати в України Одеський порт на 50 років.
 
Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в ефірі polsatnews.pl.
 
"Досі я ні від кого не чув конкретики. Чому ми не говоримо в Польщі про те, що я хочу запропонувати зараз - поляки повинні поговорити з українцями про те, щоб вони передали нам в оренду, наприклад, на 50 років або продали причал, де поляки могли б розмістити свій зерновий порт?", - сказав він.
 
За словами Колодзейчака, передача Одеського порту в оренду або продаж Польщі на 50 років дала б Варшаві прямий вихід до Чорного моря. Також він вважає, що це знизило б витрати Польщі на експорт сільгосппродукції в країни Африки.
 
"Куди піде польське зерно, туди піде і європейське зерно. У такий спосіб ми забезпечимо доступ до Чорного моря, де середня ціна тонни пшениці на 100 злотих вища, тому що транспортні витрати до африканських країн нижчі", - пояснив єврокомісар з питань сільського господарства Польщі.
 
Він додав, що Польща також могла б використовувати широкі залізничні колії України для перевезення польського зерна.
 
Крім того, Колодзейчак висловився про вступ України до Європейського Союзу. Він заявив, що боїться цього, оскільки не знає, до чого це призведе.

 

портвійна в Україніросія окупанти

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