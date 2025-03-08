Польща хоче отримати доступ до ядерної зброї – Туск
08 березня 2025, 14:19
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Варшава розглядає пропозицію Макрона щодо розміщення в себе ядерної зброї
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Варшава повинна прагнути отримати доступ до ядерної та інших видів неконвенційної зброї.
Про це заявив Туск під час виступу в парламенті, якого цитує видання WP Wiadomości.
"Потрібно розуміти, що Польща повинна прагнути до найсучасніших можливостей, пов'язаних з ядерною і сучасною неконвенційною зброєю", – сказав він.
Туск повідомив, що Варшава веде серйозні переговори з приводу пропозиції Еммануеля Макрона використовувати французьку ядерну зброю для захисту європейських союзників.
Причина: можлива чергова агресія з боку рф. Прем’єр наголосив, що росія може через кілька років напасти на когось значно більшого за Україну, і для захисту від неї потрібні як потужні звичайні збройні сили, так і ядерні.
Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту Європейського союзу.