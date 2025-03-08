Польща хоче отримати доступ до ядерної зброї – Туск

Варшава розглядає пропозицію Макрона щодо розміщення в себе ядерної зброї

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Варшава повинна прагнути отримати доступ до ядерної та інших видів неконвенційної зброї.

Про це заявив Туск під час виступу в парламенті, якого цитує видання WP Wiadomości.

"Потрібно розуміти, що Польща повинна прагнути до найсучасніших можливостей, пов'язаних з ядерною і сучасною неконвенційною зброєю", – сказав він.

Туск повідомив, що Варшава веде серйозні переговори з приводу пропозиції Еммануеля Макрона використовувати французьку ядерну зброю для захисту європейських союзників.