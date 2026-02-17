Польща вимагатиме від рф репарацій за злочини, вчинені під час радянського періоду
17 лютого 2026, 10:57
Джерело: krymsos.com
Ініціативу реалізують за дорученням прем'єр-міністра Дональда Туска.
Польща розпочала підготовку позову проти росії з вимогою репарацій за злочини, вчинені під час радянського періоду. Ініціативу реалізують за дорученням прем'єр-міністра Дональда Туска.
Про це пише Financial Times.
Країна має намір вимагати від рф компенсацію в розмірі 1,3 трильйона євро, як і від Німеччини за злочини Другої світової війни.
Бартош Гондек, директор інституту, якому Туск доручив вивчити історичні злочини росії, заявив, що розслідування буде набагато масштабнішим, ніж його робота щодо жорстокості нацистів, зокрема враховуватимуться ще понад чотири десятиліття Холодної війни, коли Польща залишалася під радянським впливом.
За словами Гондека, команда з близько десяти польських істориків стикається з більшими перешкодами, ніж під час підрахунку німецьких репарацій. Він наголосив, що польські фахівці не мають доступу до особливо чутливих російських архівів, а багато документів були сфальсифіковані або знищені в радянський період.
Видання нагадало, що позов Польщі до Німеччини залишається невирішеним. Так, Німеччина стверджує, що питання репарацій було юридично закрите після Другої світової війни. Тим часом польська партія "Право і справедливість" (PiS) стверджує, що Туск не зробив достатньо, щоб спробувати змусити Берлін виплатити компенсацію. Член Європейського парламенту від PiS Аркадіуш Мулярчик, який очолював позов проти Німеччини у 2022 році, заявив, що його партія завжди мала намір висунути пізніше вимогу проти росії. Він звинуватив Туска в тому, що той намагається використати образи на москву, щоб відвернути увагу від "застою" в переговорах із Берліном щодо німецьких репарацій.
"Підняття питання репарацій з боку росії, по суті, є спробою уникнути основного питання – досі невирішеної відповідальності Німеччини. Враховуючи, що Туск вже заявив про успіхи PiS як про свої власні, не буде несподіванкою, що Туск цинічно заробляє політичний капітал, де може", – сказав Мулярчик.