Польща вимагатиме від рф репарацій за злочини, вчинені під час радянського періоду

Польща розпочала підготовку позову проти росії з вимогою репарацій за злочини, вчинені під час радянського періоду. Ініціативу реалізують за дорученням прем'єр-міністра Дональда Туска.

Про це пише Financial Times.

Країна має намір вимагати від рф компенсацію в розмірі 1,3 трильйона євро, як і від Німеччини за злочини Другої світової війни.

Бартош Гондек, директор інституту, якому Туск доручив вивчити історичні злочини росії, заявив, що розслідування буде набагато масштабнішим, ніж його робота щодо жорстокості нацистів, зокрема враховуватимуться ще понад чотири десятиліття Холодної війни, коли Польща залишалася під радянським впливом.

За словами Гондека, команда з близько десяти польських істориків стикається з більшими перешкодами, ніж під час підрахунку німецьких репарацій. Він наголосив, що польські фахівці не мають доступу до особливо чутливих російських архівів, а багато документів були сфальсифіковані або знищені в радянський період.