Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща вимагатиме від рф репарацій за злочини, вчинені під час радянського періоду

17 лютого 2026, 10:57
Польща вимагатиме від рф репарацій за злочини, вчинені під час радянського періоду
Джерело: krymsos.com
Ініціативу реалізують за дорученням прем'єр-міністра Дональда Туска.
Польща розпочала підготовку позову проти росії з вимогою репарацій за злочини, вчинені під час радянського періоду. Ініціативу реалізують за дорученням прем'єр-міністра Дональда Туска.
 
Про це пише Financial Times.
 
Країна має намір вимагати від рф компенсацію в розмірі 1,3 трильйона євро, як і від Німеччини за злочини Другої світової війни.
 
Бартош Гондек, директор інституту, якому Туск доручив вивчити історичні злочини росії, заявив, що розслідування буде набагато масштабнішим, ніж його робота щодо жорстокості нацистів, зокрема враховуватимуться ще понад чотири десятиліття Холодної війни, коли Польща залишалася під радянським впливом.
 
За словами Гондека, команда з близько десяти польських істориків стикається з більшими перешкодами, ніж під час підрахунку німецьких репарацій. Він наголосив, що польські фахівці не мають доступу до особливо чутливих російських архівів, а багато документів були сфальсифіковані або знищені в радянський період.
 
Видання нагадало, що позов Польщі до Німеччини залишається невирішеним. Так, Німеччина стверджує, що питання репарацій було юридично закрите після Другої світової війни. Тим часом польська партія "Право і справедливість" (PiS) стверджує, що Туск не зробив достатньо, щоб спробувати змусити Берлін виплатити компенсацію. Член Європейського парламенту від PiS Аркадіуш Мулярчик, який очолював позов проти Німеччини у 2022 році, заявив, що його партія завжди мала намір висунути пізніше вимогу проти росії. Він звинуватив Туска в тому, що той намагається використати образи на москву, щоб відвернути увагу від "застою" в переговорах із Берліном щодо німецьких репарацій.
 
"Підняття питання репарацій з боку росії, по суті, є спробою уникнути основного питання – досі невирішеної відповідальності Німеччини. Враховуючи, що Туск вже заявив про успіхи PiS як про свої власні, не буде несподіванкою, що Туск цинічно заробляє політичний капітал, де може", – сказав Мулярчик.

 

війна в Україніросія окупантиПольща

Останні матеріали

Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Політика
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 07:58
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється