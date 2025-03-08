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Польща хоче вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін

08 березня 2025, 13:13
Польща хоче вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін
Фото: mtu.gov.ua
Також країна може вийти з Дублінської конвенції про заборону касетних боєприпасів.
Польща планує вийти з Оттавської конвенції, яка передбачає заборону протипіхотних мін.
 
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
 
Я рекомендуватиму Міноборони та Генштабу дати позитивну оцінку виходу Польщі з Оттавської конвенції та, можливо, з Дублінської. Я говорю тут про протипіхотні міни й касетні боєприпаси”, – сказав Туск під час виступу у Сеймі.
 
Він додав, що проведе консультації з міноборони щодо цієї пропозиції, і що Польща буде використовувати всі доступні засоби для забезпечення власної безпеки, оскільки всі країни, які оточують його країну, володіють цими озброєннями.
 
Оттавська конвенція, до якої приєдналися 163 держави, була підписана у 1997 році і набула чинності у 1999 році. Вона забороняє використання, зберігання, виробництво і передачу протипіхотних мін і вимагає їхнього знищення. 
 
В свою чергу, Дублінська конвенція 2008 року забороняє використання, передачу та накопичення касетних боєприпасів.

 

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