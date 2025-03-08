Польща хоче вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін

Також країна може вийти з Дублінської конвенції про заборону касетних боєприпасів.

Польща планує вийти з Оттавської конвенції, яка передбачає заборону протипіхотних мін.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

“Я рекомендуватиму Міноборони та Генштабу дати позитивну оцінку виходу Польщі з Оттавської конвенції та, можливо, з Дублінської. Я говорю тут про протипіхотні міни й касетні боєприпаси”, – сказав Туск під час виступу у Сеймі.

Він додав, що проведе консультації з міноборони щодо цієї пропозиції, і що Польща буде використовувати всі доступні засоби для забезпечення власної безпеки, оскільки всі країни, які оточують його країну, володіють цими озброєннями.