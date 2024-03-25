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Польща хоче збудувати 70-метрові наглядові вежі поблизу білорусі

25 березня 2024, 19:31
Польща хоче збудувати 70-метрові наглядові вежі поблизу білорусі
Фото: news.voc.com.cn
До планів відомства щодо підвищення безпеки на польсько-білоруському кордоні входить будівництво спеціальних веж.

Правоохоронні органи Польщі хочуть зміцнити свій кордон із білоруссю. Планується будівництво спостережних веж заввишки близько 70 м.

Про це повідомляє GazetaPrawna.

Видання зазначає, що в Сеймі Польщі відбулося спільне засідання комітету національної оборони та комітету з управління і внутрішніх справ. На ньому обговорювали питання незаконного перетину кордону і методи, які використовують мігранти, як-от згинання загороджень або переплиття через водопропускні труби.

Командувач Прикордонної служби генерал Роберт Баган заявив, що відомство планує низку дій, зокрема модернізацію прикордонного загородження шляхом зміцнення загороджень, встановлення додаткових камер і освітлення, а також будівництва спостережних веж і придбання дронів вертикального зльоту.

Обговорюючи будівництво загородження на кордоні, очільник Прикордонної служби зазначив, що зараз його занадто легко перетнути.

До планів відомства щодо підвищення безпеки на польсько-білоруському кордоні входить будівництво спостережних веж. Ці нові пости матимуть можливість контролювати територію площею майже 10 км як у Польщі, так і в білорусі, забезпечуючи кращу видимість і контроль над стратегічною ділянкою кордону.

"Це споруджувані вежі висотою близько 70 м, які будуть оснащені сучасним оптико-електронним обладнанням", – сказав генерал Баган.

Польщаспостерігачівійна в Україніросія окупантикордон з білоруссю

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