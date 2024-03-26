Польща і НАТО обговорили інцидент з російською ракетою

Cторони обговорили посилення безпеки польського повітряного простору.

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо інциденту з російською ракетою, яка заходила до повітряного простору Польщі 24 березня.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

Під час розмови польський дипломат зазначи, що це ще один випадок, коли "дії росії, яка продовжує свою невиправдану і брутальну агресію проти України, загрожують і безпеці країн-членів НАТО".

Також сторони обговорили посилення безпеки польського повітряного простору та повітряного простору НАТО.