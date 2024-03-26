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Польща і НАТО обговорили інцидент з російською ракетою

26 березня 2024, 09:27
Польща і НАТО обговорили інцидент з російською ракетою
Фото: zn.ua
Cторони обговорили посилення безпеки польського повітряного простору.

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо інциденту з російською ракетою, яка заходила до повітряного простору Польщі 24 березня.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

Під час розмови польський дипломат зазначи, що це ще один випадок, коли "дії росії, яка продовжує свою невиправдану і брутальну агресію проти України, загрожують і безпеці країн-членів НАТО".

Також сторони обговорили посилення безпеки польського повітряного простору та повітряного простору НАТО.

ПольщаНАТОвійна в Україніросія окупантиракета рф

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