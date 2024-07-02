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Польща і Німеччина співпрацюватимуть для безпеки неба над ЄС – Туск

02 липня 2024, 17:22
Польща і Німеччина співпрацюватимуть для безпеки неба над ЄС – Туск
Фото: Ukrinform
Варшава та Берлін повинні подбати про безпеку Європи, і Німеччина має стати лідером у цій ініціативі.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної з німецьким канцлером Олафом Шольцем пресконференції у Варшаві. 

Про це повідомляє агентство Укрінформ.

"Ми на доброму шляху, щоб говорити про польсько-німецьку дружбу у ці складні часи. Інші країни також чекають на це. Україна, яка воює, та інші європейські країни дивляться на наші відносини з надією, оскільки це може відкрити багато різних цікавих можливостей для всієї Європи", – сказав Туск.

Він додав, що питання безпеки, військова співпраця, співпраця у сфері нелегальної міграції, спільна робота щодо безпечного зовнішнього кордону ЄС – те, чому треба приділити найбільшу увагу.

Польський прем'єр-міністр наголосив на важливості польсько-німецької співпраці.

Туск підкреслив, що спільний проєкт Польщі і країн Балтії "Східний щит" має посилити безпеку європейських кордонів.

"Варшава і Берлін є жертвами організованої путіним і лукашенком хвиль нелегальної міграції, оскільки щодня агресивні люди атакують польський кордон, а головною ціллю нелегальних мігрантів є Німеччина", – додав політик. 

Глава польського уряду також підкреслив, що Польща і Німеччина співпрацюватимуть щодо створення "європейського повітряного щита", що гарантуватиме безпечне небо над Європою.

 
ПольщаНімеччина. захистнебо ЄС

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