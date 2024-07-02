Польща і Німеччина співпрацюватимуть для безпеки неба над ЄС – Туск
Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної з німецьким канцлером Олафом Шольцем пресконференції у Варшаві.
Про це повідомляє агентство Укрінформ.
"Ми на доброму шляху, щоб говорити про польсько-німецьку дружбу у ці складні часи. Інші країни також чекають на це. Україна, яка воює, та інші європейські країни дивляться на наші відносини з надією, оскільки це може відкрити багато різних цікавих можливостей для всієї Європи", – сказав Туск.
Він додав, що питання безпеки, військова співпраця, співпраця у сфері нелегальної міграції, спільна робота щодо безпечного зовнішнього кордону ЄС – те, чому треба приділити найбільшу увагу.
Польський прем'єр-міністр наголосив на важливості польсько-німецької співпраці.
Туск підкреслив, що спільний проєкт Польщі і країн Балтії "Східний щит" має посилити безпеку європейських кордонів.
"Варшава і Берлін є жертвами організованої путіним і лукашенком хвиль нелегальної міграції, оскільки щодня агресивні люди атакують польський кордон, а головною ціллю нелегальних мігрантів є Німеччина", – додав політик.
Глава польського уряду також підкреслив, що Польща і Німеччина співпрацюватимуть щодо створення "європейського повітряного щита", що гарантуватиме безпечне небо над Європою.