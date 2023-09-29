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Польща і Словаччина все одно підтримають Україну після виборів – Столтенберг

29 вересня 2023, 21:55
Польща і Словаччина все одно підтримають Україну після виборів – Столтенберг
джерело ria
Генсек НАТО переконаний, що сусіди України — Польща і Словаччина після виборів продовжать надавати військову підтримку Україні.

Польща і Словаччина продовжать підтримувати Україну у війні, яку розв'язала росія, після виборів, незважаючи на нещодавню різку риторику на адресу Києва.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю  Reuters.

Столтенберга попросили прокоментувати конфлікт між Україною та Польщею, який виник після того, як Варшава вирішила в односторонньому порядку продовжити заборону на імпорт українського зерна.

"Я очікую і впевнений, що Україна і Польща знайдуть спосіб розв'язати ці проблеми, не чинячи при цьому негативного впливу на військову підтримку України", — заявив генсек.

Як повідомляють журналісти, Польща, член НАТО, донедавна вважалася одним із найвірніших союзників України у війні з росією, але відносини зіпсувалися після рішення Польщі продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Словаччина, яка є членом НАТО, також була вірним союзником України, відправивши своєму східному сусідові військову техніку, включно з винищувачами МіГ-29 і системою ППО С-300.

Але лідер опозиції і колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо напередодні виборів, пообіцяв припинити цю військову підтримку.

"Який би новий уряд не був у Словаччині, ми продовжимо сидіти на зустрічах НАТО. І я впевнений, що ми знайдемо способи і далі надавати підтримку",сказав Столтенберг.

війна в Україніросія окупантиСтолтенбергНАТОвибори

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